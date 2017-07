Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Desviam 15 mil euros a idosos

Três homens e duas mulheres, com idades entre os 28 e os 52 anos, foram presos por agentes da PSP de Lisboa por se terem apoderado de um cartão de débito de um casal de idosos residente na Pontinha, em Odivelas, fazendo diversos movimentos bancários com o mesmo no valor de 15 mil euros.



A investigação começou há cerca de três meses. Uma das detidas, que cuidava do casal dono do cartão, foi alvo de queixa dos mesmos em abril passado. A Divisão de Investigação Criminal (DIC) da PSP de Lisboa, que ficou com o inquérito, depressa constatou que a suspeita contou com o apoio dos outros 4 detidos.



Em conjunto, realizaram diversas compras de artigos diversos, bem como levantamentos de dinheiro e até transferências bancárias.



Já na parte final da investigação, agentes da DIC de Lisboa conseguiram apreender grande parte dos artigos comprados ilegalmente e ainda vários documentos e dois carros.



Os detidos, alguns já com antecedentes, ficaram com apresentações periódicas à polícia.