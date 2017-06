Detida após roubar 40 euros na rua

O que achou desta notícia?







Uma mulher de 36 anos foi detida, esta segunda-feira de madrugada, pela PSP de Braga, depois de ter roubado, por esticão, uma carteira com 40 € a um homem de 29 anos que seguia sozinho na rua. A mulher atuou com dois homens, que conseguiram escapar.Após a detenção, a PSP verificou que a mulher, uma estrangeira sem ocupação laboral, está ilegal em Portugal. Foi ontem levada a tribunal.Ainda não são conhecidas as medidas de coação.