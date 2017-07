Detida mulher suspeita de atear fogo em zona florestal de Baião

Suspeita encontra-se ainda fortemente indiciada da prática de mais três incêndios.

Por Lusa | 12.07.17

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de uma mulher suspeita de ter posto fogo em 22 de abril numa zona florestal de Baião, distrito do Porto.Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que a suspeita, de 54 anos, "encontra-se ainda fortemente indiciada da prática de mais três incêndios florestais ocorridos na mesma zona".O incêndio que ocorreu no dia 22 de abril numa zona florestal de grande dimensão, em Baião, pôs em perigo várias habitações.A suspeita encontra-se ainda fortemente indiciada da prática de mais três incêndios florestais ocorridos na mesma zona.A suspeita vai agora ser presente às autoridades para primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação tidas por adequadas.