Detidas 21 pessoas no distrito de Portalegre por furto de azeitona

GNR apreendeu mais de 600 quilogramas do fruto.

A GNR anunciou esta segunda-feira a detenção de 21 pessoas, 12 homens e nove mulheres, em Monforte, Avis e Sousel, no distrito de Portalegre, por suspeitas de furto de azeitona, tendo apreendido mais de 600 quilogramas do fruto.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Portalegre da GNR, os suspeitos, com idades entre os 16 e os 63 anos, foram detidos em flagrante delito, no domingo, por furtos de azeitona nas três localidades.



No decorrer de várias ações de policiamento, destinadas a prevenir o furto de produtos agrícolas, os militares dos destacamentos territoriais da GNR de Elvas e de Ponte de Sor detiveram os suspeitos e aprenderam 660 quilogramas de azeitona furtada.



Além do produto agrícola, foram ainda apreendidos vários instrumentos para a apanha de azeitona, assim como duas viaturas, adianta o comunicado.



Os suspeitos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência (TIR).