Detidas 441 pessoas pela GNR na última semana

Incluindo três por incêndio florestal.

Por Lusa | 14:46

A GNR deteve 441 pessoas em flagrante delito na última semana, incluindo 142 por condução sob o efeito do álcool, 41 por tráfico de droga e três por incêndio florestal, indicou esta sexta-feira esta força de segurança.



As restantes detenções, efetuadas entre os dias 13 e 19 de outubro, prendem-se com condução sem carta (48), furto (27),posse ilegal de arma (20) e roubo (3).



As detenções resultaram de um conjunto de operações da GNR, em todo o território nacional, que visou a prevenção e combate à criminalidade violenta, fiscalização rodoviária, entre outros objetivos.



No mesmo período, a GNR apreendeu 2,2 quilos de heroína (equivalente a 22.748 doses), 5 quilos de folhas de cannabis (equivalente a 2000 doses), 1.662 doses de liamba, 1.645 doses de haxixe, 1.051 doses de cocaína, 409 plantas de cannabis, 32 armas de fogo, 17 armas brancas, 521 munições de vários calibres, 27 veículos, 3.260 artigos contrafeitos, 840 quilos de bivalves, 71.861 euros em numerário.



Relativamente ao trânsito, a GNR detetou 8 228 infrações, com destaque para 2.729 casos de excesso de velocidade, 439 relacionados com tacógrafos, 391 por uso indevido do telemóvel no exercício da condução, 385 por falta de inspeção periódica obrigatória, 323 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e/ou sistema de retenção para crianças, 277 por condução com taxa de álcool no sangue superior ao permitido por lei.