Detidas seis pessoas por tráfico de cocaína do Brasil para Portugal

A PGDL refere que o líder e criador do grupo ficou em prisão preventiva e os outros cinco arguidos sujeitos às medidas de coação de apresentações à autoridade policial da área das respetivas residências, proibição de saírem do território nacional, devendo entregar os passaportes, e proibição de contactos com os coarguidos.



Durante a investigação foram emitidos mandados de detenção e de busca às residências dos suspeitos, tendo nas diligências, efetuadas na terça-feira, sido detidos cinco suspeitos visados pelos mandados de detenção, e um outro, na sequência das buscas domiciliárias realizadas.



A Polícia Judiciária deteve seis pessoas suspeitas de tráfico de cocaína e associação criminosa, na sequência de buscas domiciliárias, divulgou esta quinta-feira a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.A PGDL adianta que segundo os indícios recolhidos os arguidos integram um grupo organizado que se dedica, desde 2014, à aquisição, transporte, distribuição e venda de cocaína, que transportam do Brasil para Portugal, sendo o transporte feito através de "correios" de droga.O inquérito, dirigido pela 1/a seção do Departamento de Investigação e Ação penal (DIAP) de Lisboa e executado pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, durou cerca de dois anos, tendo os factos sido inicialmente investigados em diversos processos autónomos, à ordem dos quais os "correios" de droga ficaram, ao longo do tempo, em prisão preventiva.