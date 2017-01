Detido após ataque a gasolineira

O automóvel que estava a usar foi apreendido pela PSP por constar como furtado.

Entrou no posto de abastecimento da avenida João Paulo II, em Braga, encapuzado e com uma arma branca na mão, terça-feira à noite.Exigiu todo o dinheiro à funcionária e fugiu num carro que tinha parado à entrada da gasolineira. A PSP acabou por deter o assaltante ainda na posse do dinheiro.O ladrão, de 37 anos, foi surpreendido pela PSP já no bairro de Santa Tecla, em Braga, para onde fugiu logo depois do assalto. Além do dinheiro, tinha ainda uma gazua, que também usou para concretizar o crime.