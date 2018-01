Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido com 80 pedras preciosas em casa

Homem, de 57 anos, terá obtido as pedras através de um crime de burla qualificada.

01:30

O homem, de 57 anos, escondia em casa cerca de 80 pedras preciosas em bruto - esmeraldas e um diamante. Foi detido, terça-feira, em Albufeira, pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Loulé, no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público da secção de Loulé do DIAP de Faro.



De acordo com um comunicado emitido esta quarta-feira pela Procuradoria da República de Faro, as pedras preciosas terão chegado ao poder do suspeito através da prática de um crime de burla qualificada.



O detido foi apenas constituído arguido e ficou depois em liberdade mediante TIR - Termo de Identidade e Residência.



Segundo o CM apurou, o inquérito começou no início deste ano. A investigação vai prosseguir com vista a "estabelecer a natureza e valor dos referidos objetos, bem como a forma como foram obtidos", esclareceu ainda a Procuradoria da República de Faro. As pedras em causa - em bruto e sem qualquer certificado de origem - poderão valer vários milhões de euros, caso se confirme a sua autenticidade. A apreensão foi feita no âmbito de um mandado de busca domiciliária.



Trata-se de uma das maiores apreensões do género alguma vez efetuadas em Portugal. A PJ deteve, em julho de 2016, um homem de 69 anos suspeito de integrar uma rede de fornecedores de pedras preciosas em bruto provenientes de outros países. A operação, denominada Kimberly Certificado, decorreu em Lisboa, no Algarve e nos Açores, tendo sido feitas treze buscas domiciliárias, duas em escritórios de advogados e seis noutros locais.



PORMENORES

Inquérito

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da secção de Loulé do DIAP de Faro, coadjuvado na pelo Núcleo de Investigação Criminal de Loulé da GNR. A investigação vai agora continuar.



Investigação

Na sua investigação, a GNR pretende apurar não só a origem das pedras em bruto - esmeraldas e um diamante - como determinar possíveis ligações a redes de tráfico de pedras preciosas.



Certificação

As pedras preciosas têm de ser certificadas através do certificado Kimberly, com o objetivo de evitar a introdução dos denominados ‘diamantes de sangue’, provenientes de zonas de conflito.