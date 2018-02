Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido com canábis depois de desacatos

Homem condenado por tráfico de droga, roubos e furtos envolveu-se em discussão.

Por Rui Pando Gomes | 08:20

Um homem foi detido por militares da GNR por suspeitas de tráfico de droga, depois de se ter envolvido numa violenta discussão no interior de um café em Odiáxere, no concelho de Lagos.



A detenção, ao que o CM conseguiu apurar, aconteceu por volta das 21h00 de sábado, depois do suspeito, de 31 anos, ter sido interveniente em desacatos, alegadamente após consumir bebidas alcoólicas em excesso.



A GNR de Lagos foi alertada para o incidente, sabe o CM, depois do homem ter começado a proferir várias ameaças e se ter envolvido em confrontos físicos com algumas pessoas que estavam no estabelecimento comercial, na rua da barragem. Quando chegaram ao local, os militares da GNR colocaram termo aos desacatos e, ao revistarem o indivíduo, encontraram na sua posse várias embalagens individuais que continham canábis, num total a rondar as 400 doses deste produto estupefaciente.



O suspeito, ao que o CM conseguiu apurar, já estava referenciado pelas autoridades e já foi mesmo condenado a uma pena de prisão por crimes de tráfico de droga, roubo e furto. Estaria, atualmente, a beneficiar de uma autorização judicial de liberdade condicional, depois de já ter cumprido uma parte da pena de cadeia aplicada.



O homem foi de imediato detido pelos militares da GNR e será esta segunda-feira presente a um juiz de instrução criminal, tendo ficado a aguardar o primeiro interrogatório judicial nas celas da GNR de Vila do Bispo.