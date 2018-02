Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido duas vezes em quatro dias por roubos continua em liberdade

Homem de 35 anos foi apanhado e libertado na Costa da Caparica.

Um homem foi detido pela GNR na Costa de Caparica por suspeita de vários crimes de roubo e saiu em liberdade, mas voltou a ser detido por furto quatro dias depois e saiu de novo em liberdade.



Segundo informou esta sexta-feira a GNR, o homem, de 35 anos, foi detido pela prática de vários roubos e furtos em interior de estabelecimentos comerciais, na Costa de Caparica, em Almada, a 12 de fevereiro.



"O suspeito rondava os estabelecimentos comerciais consumando os furtos de acordo com a oportunidade e vulnerabilidade dos locais, sempre durante o horário de funcionamento dos mesmos, levando dinheiro e bens existentes nos balcões ou junto à porta de entrada", explica a GNR.



No dia da sua detenção, o suspeito foi perseguido por um homem depois de efetuar um roubo através de coação com arma branca numa mercearia.



"Foi detido aquando da chegada dos militares, em que o mesmo confirmou ter efetuado o roubo, bem como a prática de mais nove furtos, todos ocorridos naquela localidade", salienta.



O detido foi presente ao Tribunal Judicial de Almada, a 14 de fevereiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de apresentações bissemanais em posto policial e Termo de Identidade e Residência.



Hoje, o homem foi novamente detido pela prática do mesmo tipo de delito, tendo furtado 350 euros em dinheiro, uma máquina de jogo e uma máquina de cortar cabelo, em dois estabelecimentos comerciais.



Segundo a GNR, "após nova apresentação ao Tribunal Judicial de Almada, o suspeito continua sujeito às medidas de coação anteriormente aplicadas" e saiu em liberdade.