Detido homem que cortou comunicação entre torres de controlo

A PJ esclarece que o corte de comunicações teve a duração aproximada de cerca de uma hora e trinta minutos.



O detido, acusado do crime de atentado à segurança de transporte por ar, foi presente às autoridades judiciais na segunda-feira, 09 de janeiro, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.



A Polícia Judiciária informou ainda que atuou em colaboração com Polícia de Segurança Pública (PSP) e no cumprimento de mandados de detenção emitidos pelo Ministério Público.



Um homem foi detido por interromper por uma hora e meia as comunicações entre as torres de controlo aéreo da Madeira e Lisboa, ao cortar cabos de um sistema instalado no Porto Santo, anunciou esta terça-feira a Polícia Judiciária.Em comunicado, a PJ indicou que o crime remonta a setembro de 2016, quando o homem, de 32 anos, subiu a vedação que delimita as infraestruturas do radar da empresa Navegação Aérea de Portugal instaladas na ilha de Porto Santo e, munido de uma serra, cortou vários cabos do sistema de comunicações daquela empresa."Em resultado, verificou-se uma falha completa de comunicações entre as torres de controlo da Madeira e do Centro de Controlo de Tráfico Aéreo de Lisboa, com implicações nas comunicações com as aeronaves que, na altura, sobrevoavam a zona da Região Autónoma da Madeira", lê-se no comunicado.