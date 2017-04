Detido homem filmado a tentar afogar mulher

Homem filmado a tentar afogar mulher no Rio Águeda





A vítima regressou a casa, acompanhada por familiares.



No vídeo é possível ver a mulher em aflição, com a roupa molhada e com lama. "Se eu não estivesse naquele momento nas margens do rio, esta mulher era assassinada por este louco que não tem respeito pela vida humana", explicou o reformado.







O vídeo acabou por ser entregue no posto da GNR de Águeda. De acordo com as autoridades, a mulher nunca antes apresentou queixa contra o marido. No entanto, como violência doméstica é um crime público, o caso será agora encaminhado para o Ministério Público.A vítima regressou a casa, acompanhada por familiares.No vídeo é possível ver a mulher em aflição, com a roupa molhada e com lama. "Se eu não estivesse naquele momento nas margens do rio, esta mulher era assassinada por este louco que não tem respeito pela vida humana", explicou o reformado.

O que achou desta notícia?







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







33.3% Muito insatisfeito

33.3%





66.7% Muito satisfeito pub

A Polícia Judiciária de Aveiro deteve na tarde desta terça-feira o homem que foi filmado a tentar afogar a mulher num rio em Águeda.Foram os gritos de desespero da mulher, com cerca de 70 anos, que alertaram um reformado que caminhava nas margens do rio de Águeda na tarde de sexta-feira."Estava a fazer um trilho pelas margens do rio quando ouvi pedidos de socorro e reparei que um homem tentava assassinar a mulher por afogamento. Ela era agarrada por este monstro pelo pescoço com toda a força para baixo de água", descreveu a testemunha nas redes sociais.