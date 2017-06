Detido homem que tentou matar a mãe

A Polícia Judiciária anunciou esta segunda-feira a detenção de um homem de 34 anos, suspeito de ter tentado matar a sua própria mãe, na casa onde ambos viviam.

Em comunicado a PJ diz que "no passado dia 19, na Batalha, o detido golpeou a sua mãe com uma faca de cozinha, que foi apreendida, atingindo-a com gravidade".

O homem agora detido já tinha antecedentes por violência doméstica, que tiveram por alvo a mulher. "Entre 2013 e 2015, o ora detido protagonizou outros atos de violência doméstica, infligindo diversas agressões graves, incluindo tentativa de asfixia da esposa com intenção de lhe provocar a morte", explica a PJ, que contou com o apoio da GNR para fazer a detenção.



Ouvido em tribunal, o homem, sem profissão conhecida, ficou em prisão preventiva.

