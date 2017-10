Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem que tentou matar os pais em Braga

Suspeito regou o quarto dos progenitores com álcool e incendiou a casa. Era procurado há uma semana.

A Polícia Judiciária de Braga deteve esta sexta-feira o homem suspeito de ter tentado matar os pais em Braga, regando o quarto destes com álcool e pegando fogo à habitação. "Cristiano Branquinho", como é conhecido, era procurado pelas autoridades há uma semana.



O suspeito esteve em Espanha, França e Itália, mas acabou por regressar ao local do crime e foi detido pela PJ quando estava a rondar a casa dos pais.



No dia 26 de outubro, o homem regou com álcool o aquecedor e a cama dos pais, tentando-os trancar no quarto em seguida. A mãe, Fátima Ferreira de 61 anos, ficou queimada nos pés e teve de ser internada no Hospital de Braga. O pai, Manuel, de 59 anos, não sofreu quaisquer ferimentos.



O suspeito, que andou fugido oito dias às autoridades, saiu da cadeia há cerca de um ano depois de cumprir uma pena de 12 dos 16 anos de cadeia a que foi condenado por ter assassinado um homem com deficiência motora na Póvoa de Lanhoso, em 2004.



A mãe de Cristiano Branquinho disse ainda esta semana ao CM que temia pela vida com o filho foragido à Justiça.