Homicida do very-light detido no Estádio do Benfica

Hugo Inácio foi condenado a três anos de prisão.

Hugo Inácio, membro dos 'No NameBoys' que usou um very-light no Estádio do Jamor onde acabou por morrer um adepto do Sporting foi detido este sábado para cumprir pena de prisão.

O homem de 43 anos tinha sido já condenado a três anos de cadeia.



Em 2016, foi novamente apanhado com material pirotécnico e acabou em julgamento onde foi condenado.



Hugo Inácio ainda fazia parte da claque e foi detido este sábado, às quatro da tarde, quando se preparava para assistir ao jogo do Benfica no Estádio da Luz.