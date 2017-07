Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido jovem de 16 anos por suspeita de atear fogo em Portalegre

Rapaz foi internado compulsivamente num centro de acolhimento de menores.

Por Lusa | 20:13

A GNR anunciou esta sexta-feira a detenção de um jovem, de 16 anos, por suspeita da prática do crime de incêndio florestal, na freguesia de Fortios, no concelho de Portalegre.



Em comunicado, o Destacamento Territorial de Portalegre da GNR explica que o jovem, detido na quinta-feira, é suspeito de ter ateado um fogo em que ardeu cerca de 1,5 hectares de floresta, junto aldeia de Fortios.



O jovem foi internado compulsivamente num centro de acolhimento de menores, por decisão do tribunal a que foi esta sexta-feira presente.