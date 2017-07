Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido jovem de 18 anos suspeito de atear fogo em Mirandela

Incêndio deflagrou por volta das 13h00 de domingo.

Um jovem de 18 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeita de ter ateado um incêndio florestal que lavrou no domingo, em Mirandela, no distrito de Bragança, informou aquela polícia.



Em comunicado, a PJ dá conta de que o detido está "fortemente indiciado" de ter ateado o incêndio florestal que deflagrou, no sábado, na zona de Alvites, em Mirandela, e que foi dado esta segunda-feira como resolvido pela Proteção Civil.



O incêndio que deflagrou por volta das 13h00 de domingo, "consumiu várias centenas de hectares de mancha florestal, constituída por parcelas agrícolas e povoamento de diversas espécies arbóreas, segundo a PJ.



De acordo com a informação divulgada, o fogo colocou "ainda em perigo habitações, que apenas não foram consumidas devido à intervenção dos meios de combate, designadamente dos populares, bombeiros e meios aéreos".



O suspeito, com 18 anos de idade, sem ocupação laboral, vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



A detenção foi feita pela Unidade Local de Investigação Criminal de Vila Real em colaboração com a brigada do ambiente (SEPNA) da GNR de Mirandela.



Desde o início do ano, a Polícia Judiciária já identificou e deteve 36 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.