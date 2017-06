Detido na Suíça suspeito de tentativa de homicídio de Amarante

O arguido, acrescenta a polícia, ter-se-á apoderado depois da viatura da vítima e o veículo viria a ser incendiado e arremessado ao rio, na zona do Marco de Canaveses.



O suspeito terá atingido a vítima, um homem de 42 anos, com um tiro no abdómen.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta segunda-feira a detenção, na Suíça, de um homem de 42 anos suspeito de um crime de homicídio, na forma tentada, ocorrido em 2013 numa mata da zona de Amarante.O suspeito foi detido no cumprimento de um mandado de detenção europeu, para ser sujeito a interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação, acrescenta a autoridade policial.De acordo com os elementos recolhidos na investigação, pode ler-se num comunicado da PJ, na origem do crime, ocorrido em Telões, "estariam negócios relacionados com o fornecimento de estupefacientes".