Detido pela PJ por violar filha de 11 anos

Homem vai aguardar julgamento em prisão preventiva.

Por Liliana Rodrigues | 09:16

Há alguns meses que violava a filha, de apenas 11 anos, sempre que a mulher não estava em casa, numa freguesia de Viana do Castelo.



A menina acabou por contar os abusos a uma tia e a mulher fez logo queixa no tribunal. A criança foi sujeita a perícias médico-legais e, em menos de 24 horas, o pedófilo foi detido pela Polícia Judiciária de Braga e levado a primeiro interrogatório judicial, ontem de manhã, no Tribunal de Ponte da Barca. Vai aguardar julgamento em prisão preventiva.



O pedófilo - um homem de 43 anos e que está desempregado -já tem antecedentes criminais por agressão a outras pessoas. A família, com mais crianças além da vítima dos abusos, estava sinalizada pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, por negligência.