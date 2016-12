Detido por agredir uma militar da GNR à cabeçada

O agressor ficou sujeito à medida de coação de Termo de Identidade e Residência (TIR) e notificado para comparecer na segunda-feira no Tribunal de Santiago do Cacém.

Um homem de 28 anos foi este domingo detido em Sines, Setúbal, por agredir à cabeçada uma militar da GNR, que teve de receber assistência hospitalar, disse à agência Lusa fonte da força de segurança.A agressão à militar ocorreu, cerca das 07:50, quando uma patrulha da GNR foi alertada para desacatos entre um ex-casal, à entrada do prédio onde mora a mulher, na cidade de Sines, no distrito de Setúbal.À chegada ao local, o homem, de nacionalidade cabo-verdiana, agrediu à cabeçada a militar da guarda, que foi transportada para o Hospital do Litoral Alentejano (HLA), no concelho vizinho Santiago do Cacém, onde recebeu assistência médica.