Detido por ameaçar empreiteiro com arma de fogo

PJ descobriu duas armas ilegais em casa de mecânico de Ovar.

17:03

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um homem residente em Ovar suspeito de ter ameaçado com uma arma de fogo um empreiteiro devido a "litígios decorrentes de negócios" entre ambos, informou esta quarta-feira fonte daquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, os factos em investigação ocorreram nos meses de dezembro de 2015 e janeiro de 2016.



O homem, um mecânico de 41 anos, foi detido pela prática do crime de posse de armas proibidas, sendo ainda suspeito da prática do crime de ameaças com arma de fogo e de tráfico de armas, refere a mesma nota.



Após a realização de buscas domiciliárias no concelho de Ovar, foi possível apreender uma espingarda caçadeira e uma pistola transformada de calibre 6,35 milímetros.