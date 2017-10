Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por ameaçar mulher com revólver

Mulher saltou de uma janela de casa para fugir ao agressor e não ser atingida a tiro.

Um homem foi detido pela GNR por ameaças e agressões à mulher, em Silves. A vítima, ao que o CM apurou, foi ameaçada de morte com um revólver e chegou a saltar de uma janela de casa para fugir às agressões.



O agressor foi detido ontem pelos militares do Núcleo de Investigação e de Apoio a Vítimas Específicas (NIAVE) da GNR de Portimão, pelo crime de violência doméstica.



Segundo soube o CM, o homem, de 45 anos, chegou a apontar o revólver municiado à vítima, de 41 anos. Numa das ocasiões, a vítima foi obrigada a trancar-se no quarto de casa e a atirar-se de uma janela de uma altura equivalente a um primeiro andar para conseguir fugir sem ser atingida a tiro.



O agressor arrombou a porta do quarto e já só conseguiu ver a vítima a fugir no jardim da habitação. Numa outra altura, o casal seguia num carro com os dois filhos, de 12 e 6 anos, e o suspeito terá provocado propositadamente um violento despiste, com o objetivo de matar toda a família.



A equipa do NIAVE da GNR de Portimão avançou ontem de manhã para a detenção do suspeito e apreendeu o revólver usado nas ameaças, várias munições e duas caçadeiras.



O agressor dormia com as três armas de fogo junto à mesa de cabeceira. Foi ontem à tarde ouvido por um juiz do Tribunal de Silves e vai aguardar julgamento em liberdade, com a proibição de contactos com a vítima e familiares, através da aplicação de uma pulseira eletrónica e afastamento da residência.