Detido por atacar sete taxistas

Homem, detido pela Investigação Criminal da PSP de Lisboa, viajava sempre no banco traseiro e agarrava os motoristas por trás.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

Um assaltante que atacou sete taxistas em pouco mais de um mês, em Lisboa, ficou em preventiva. O homem, detido pela Investigação Criminal da PSP de Lisboa, viajava sempre no banco traseiro e agarrava os motoristas por trás, fazendo-lhes uma ‘gravata’. Obrigava-os a entregar dinheiro. Atuou sempre com um comparsa, detido dia 10 na sequência de um dos roubos.



A vaga de assaltos em série começou a 8 de outubro e prolongou-se até dia 12 deste mês. Apanhavam os táxis como clientes e, no destino, o homem agora detido imobilizava os taxistas com a ‘gravata’. Por duas vezes levaram os táxis das vítimas, empurradas para o exterior e contra o chão. Um desses casos ocorreu no dia 10, quando o primeiro ladrão foi detido. O motorista, de 72 anos, apanhou os assaltantes no Lumiar e foi atacado. O GPS da viatura permitiu segui-la até Mafra e Sintra, antes de travada pela PSP em Lisboa. A Unidade Especial de Combate ao Crime Especialmente Violento do DIAP de Lisboa dirige a investigação.