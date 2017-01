Detido por burlar idosos em Sintra

Encontrando-se agendada nova visita ao domicílio por parte do suposto operador da empresa, a esquadra de Massamá deslocou para o local recursos policiais para avaliar os acontecimentos.O suspeito agora detido apresentou-se com o cartão de uma empresa de distribuição de energia na qual não trabalha, tendo sido detido e encontrando-se a aguardar primeiro interrogatório judicial em prisão preventiva.O homem de 22 anos disse à polícia ter comprado bens com o dinheiro que furtou ao casal de idosos. Numa busca domiciliária à sua casa, a PSP apreendeu um telemóvel, um computador, um relógio inteligente ou computorizado e um par de ténis.