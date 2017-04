Detido por esfaquear quatro seguranças em rixa na Amadora

Na altura, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP anunciou cinco feridos, um em estado grave, na sequência de agressões com armas brancas entre seguranças e clientes de um estabelecimento de diversão noturna na Amadora.Os desacatos, segundo o Cometlis, ocorreram pelas 07h00 na zona da Venda Nova, concelho da Amadora, sendo os feridos seguranças do estabelecimento de diversão noturna, com idades entre os 20 e os 30 anos.O homem detido pela PJ vai ser presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.