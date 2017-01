Detido por tentativa de homicídio fica em prisão preventiva

Depois de alertada para a ocorrência, a PSP dirigiu-se para o local e conseguiu identificar o suspeito bem como a viatura em que o mesmo se colocou em fuga, na direção da zona do bairro da Quinta da Fonte.



"Já no interior do bairro, o suspeito, ainda na posse da arma de fogo, tentou esquivar-se à abordagem policial, vindo a ser intercetado e detido momentos depois quando efetuava fuga apeada, já sem a arma de fogo", conta o comunicado do Cometlis.



A polícia viria depois a encontrar e a apreender uma espingarda de calibre 12 milímetros, que terá sido a arma usada pelo suspeito, e 26 munições do mesmo calibre.



O homem detido pela polícia na terça-feira em Loures, após ferir duas pessoas com disparo de arma de fogo, na freguesia de Camarate, ficou hoje em prisão preventiva, disse à agência Lusa fonte policial.O suspeito, de 31 anos e com antecedentes criminais por diversos tipos de crime, foi sujeito a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca de Lisboa Norte - Loures, tendo o juiz de instrução criminal decretado a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.Em comunicado divulgado na quarta-feira, o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP explicava que o arguido foi detido por tentativa de homicídio, depois de efetuar um disparo com arma de fogo contra um homem e uma mulher, ambos de 33 anos, na sequência de uma discussão.