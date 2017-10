Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido por violência doméstica sobre ex-mulher em Esposende

Em junho, o suspeito já tinha sido detido pelo mesmo crime.

18:20

A GNR anunciou este domingo a detenção, em Esposende, de um homem de 42 anos suspeito de violência doméstica sobre a ex-mulher.



Em comunicado, a GNR refere que, na noite de sexta-feira, o homem se dirigia, de carro, à residência da ex-mulher, na posse de uma arma branca e com um "comportamento violento".



A GNR intercetou-o e submeteu-o a teste de alcoolemia, que acusou uma taxa de álcool no sangue de 3,58 gramas por litro.



A arma branca estava "dissimulada" debaixo do tapete do veículo.



O detido foi presente ao Tribunal de Esposende, que lhe ordenou, como medida de coação, o uso de pulseira eletrónica e proibição de se aproximar da residência da vítima, impondo uma distância de pelo menos 500 metros.



Em junho, o suspeito já tinha sido detido também por violência doméstica, tendo-lhe sido apreendidos três bastões e quatro armas brancas.



"Nessa ocasião, os militares presenciaram as ameaças de morte proferidas pelo suspeito contra a sua ex-cônjuge", acrescenta o comunicado.