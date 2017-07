Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido português ligado a rede internacional de burlas na Internet

Homem de 45 anos suspeito de acesso ilegítimo a transferências bancárias, burla informática e branqueamento de capitais.

14:15

Um cidadão português foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por acesso ilegítimo a transferência bancárias, burla informática e branqueamento de capitais, no âmbito de uma rede internacional de crime organizado, informou esta segunda-feira a PJ.



Segundo os investigadores, o detido, de 45 anos, apoiava ativamente o trabalho de uma rede internacional de crime organizado focada no branqueamento de capitais proveniente de transferências bancárias ilícitas de vítimas, conhecida na gíria como "phishing".



A PJ prossegue as investigações para apurar a natureza e a extensão das conexões criminosas, continuando a acompanhar casos concretos de fenómenos criminais semelhantes e sublinha a necessidade de os utilizadores bancários não indicarem senhas de acesso e seguirem os conselhos dos seus bancos quanto a questões de segurança.



O detido foi submetido a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.



A investigação esteve a cargo da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da PJ sob a direção do Ministério Público.