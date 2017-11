Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de abusar de familiar com défice cognitivo

Vítima tem 19 anos e foi abusada durante quatro anos por homem de 43 anos.

14:38

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 43 anos suspeito de abusos sexuais, tendo como vítima uma rapariga com défice cognitivo, em Penafiel, informou esta quarta-feira a autoridade.



Segundo a PJ, a vítima é "uma jovem de 19 anos, familiar próxima do arguido, com notório défice cognitivo".



Os factos, lê-se num comunicado enviado à Lusa, "terão ocorrido durante os últimos quatro anos, quando a vítima tinha 15 anos, na residência de ambos e no veículo do arguido, tendo cessado apenas com a institucionalização" da jovem.



O detido, solteiro, eletricista, vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação.