Detido suspeito de assalto à mão armada que se fazia passar por polícia

Homem foi detido após atacar mulher numa casa de Matosinhos, com mais dois cúmplices.

Por Lusa | 11:38

Um homem de 35 anos foi detido por alegadamente estar envolvido num assalto à mão armada a uma habitação em Matosinhos, distrito do Porto, no qual se fez passar por polícia, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária (PJ).



Em comunicado, a PJ refere que o detido, suspeito de um crime de roubo agravado ocorrido a 15 de fevereiro, "acompanhado de mais dois coautores, irrompeu pela habitação e, sob coação e ameaça do uso de armas de fogo, apoderou-se" de uma quantia não especificada que pertencia a um dos residentes.



"O grupo criminoso, fazendo-se passar por polícias, veio a usar de grande violência para com os residentes, sendo a proprietária da habitação uma septuagenária", acrescenta.



O suspeito, já com antecedentes criminais por crimes contra a propriedade e estupefacientes, vai ser presente a primeiro interrogatório para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.