Detido suspeito de atear cinco fogos em Santa Comba Dão

Homem, de 51 anos, "ateou os incêndios por gostar de ver os bombeiros a combater as chamas".

Um homem foi detido por suspeita de ter ateado cinco focos de incêndio florestal no concelho de Santa Comba Dão, distrito de Viseu, entre 8 e 11 de julho, foi anunciado esta quarta-feira.



A Polícia Judiciária (PJ) "procedeu à detenção de um homem, solteiro, padeiro, pela presumível prática de cinco crimes de incêndio florestal, em terrenos povoados com mato, acácias e lenha", informa, num comunicado enviado à agência Lusa, aquela força policial.



O suspeito, de 51 anos de idade, "ateou os incêndios por gostar de ver os bombeiros a combater as chamas", refere a mesma nota da Diretoria do Centro da PJ.



A operação foi desenvolvida em colaboração com a GNR (Guarda Nacional Republicana), acrescenta a Judiciária.



O detido, de 51 anos de idade, cujos crimes terão sido praticados nos dias 8, 9 e 11 de julho deste ano, "vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas".



Em 2017, a Judiciária já identificou e deteve 37 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.