Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de atear fogo florestal em Mangualde

Detenção ocorre duas semanas após fogo que lavrou durante mais de um dia.

Por Lusa | 12:17

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quara-feira a detenção de um homem pela presumível prática de um crime de incêndio florestal no concelho de Mangualde, que ocorreu há pouco mais de duas semanas.



Em comunicado, a PJ informa que a detenção do homem de 41 anos foi levada a cabo pela Diretoria do Centro, contando com a colaboração da GNR de Mangualde.



O homem, solteiro e copeiro, é suspeito de "ter posto um foco de incêndio florestal" no dia 15 de julho, junto à Senhora do Castelo, "em terreno povoado com pinheiros, tendo ardido uma área com cerca de 2,2 hectares".



"O suspeito atuou num quadro de alcoolismo e utilizou um isqueiro para atear o incêndio", informou.



De acordo com a PJ, o detido tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime, sendo presente às autoridades judiciárias competentes para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



No corrente ano, a PJ já identificou e deteve 45 pessoas pela autoria do crime de incêndio florestal.