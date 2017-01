Detido suspeito de balear segurança de discoteca de Coimbra

O suspeito estava a ser procurado pelas autoridades desde a noite do crime, que terá sido motivado por uma discussão no interior da discoteca. Temia-se que pudesse chegar ao Brasil, país que não tem acordo de extradição com Portugal.

Junior Souza, o homem de nacionalidade brasileira suspeito de ter abatido o segurança Ismael Soares à porta de uma discoteca de Comibra foi detido esta quarta-feira em Vigo. Ao que o CM apurou, o suspeito, de 21 anos, terá sido detido pelas autoridades espanholas a pedido da Polícia Judiciária de Coimbra.Ismael Soares foi baleado com nove disparos, à porta da discoteca Avenue Club, em Coimbra, no dia 8 de janeiro.Os primeiros tiros foram disparados de um carro em andamento, conduzido por um amigo de Junior Souza. Pouco depois, o agressor regressou, saiu do carro e voltou a disparar sobre a vítima, que nessa altura já estava inanimada no meio da rua.