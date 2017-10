Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de causar a morte de um homem em Setúbal

Arguido de 19 anos "empurrou propositadamente a vítima, de 61, do paredão para as rochas, com a maré vazia, junto ao cais fluvial da Transtejo".

13:44

A Polícia Judiciária de Setúbal deteve um jovem suspeito de ter provocado a morte de um homem de 61 anos na sequência de uma desavença, em Porto Brandão, no concelho de Almada, foi anunciado esta quinta-feira.



Segundo um comunicado da PJ de Setúbal, no passado mês de fevereiro, o arguido, de 19 anos, após uma desavença entre alguns familiares seus e um homem de 61 anos, "empurrou propositadamente a vítima, do paredão para as rochas, com a maré vazia, junto ao cais fluvial da Transtejo".



De acordo com o comunicado da PJ, o empurrão provocou uma queda da vítima de, "aproximadamente, quatro metros de altura", o que lhe terá provocado morte imediata.



O jovem detido deverá ser esta quinta-feira presente a tribunal para aplicação de eventuais medidas de coação.