Detido suspeito de estrangular mulher para lhe levar a carteira

Crime aconteceu em Ermesinde, Valongo, em julho.

Por Lusa | 12:12

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter matado, por estrangulamento, uma mulher em Ermesinde, concelho de Valongo, distrito do Porto, em 18 de julho, foi anunciado esta quinta-feira.



Em comunicado, a PJ afirma que o detido, de 51 anos e declarado contumaz há mais 15 anos, além do crime de homicídio qualificado, é ainda suspeito de ter praticado um crime de furto e um outro de burla informática, porque terá "subtraído a carteira da vítima que continha dinheiro e cartão bancário, que foi utilizado em compras e levantamentos num total de 2.100 euros".



O alegado homicídio "foi perpetrado por asfixia mecânica, através de estrangulamento, no interior da habitação da vítima, apresentando esta outras lesões provocadas por objeto contundente", acrescenta a PJ.



O detido vai agora ser sujeito a primeiro interrogatório judicial.