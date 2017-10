Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de homicídio qualificado devido a dívida em Vila Nova de Gaia

PJ esclarece que o suspeito envolveu-se "em confronto verbal e físico, que culminou com o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no tórax.

Por Lusa | 14:35

A Polícia Judiciária disse esta terça-feira ter detido, em Vila Nova de Gaia, um homem de 71 anos suspeito de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na sequência de um alegado desentendimento relacionado com o não pagamento de uma dívida.



Segundo a PJ, o crime terá ocorrido segunda-feira à noite em Oliveira do Douro, Vila Nova de Gaia, distrito do Porto.



Em comunicado, a PJ esclarece que o suspeito envolveu-se "em confronto verbal e físico, que culminou com o disparo de arma de fogo que atingiu a vítima no tórax, tendo acabado por morrer cerca de uma hora depois no hospital".



O detido será presente esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das adequadas medidas de coação.