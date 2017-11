Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido suspeito de roubo e sequestro de prostituta

Incidente aconteceu na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, Aveiro.

12:51

A Polícia Judiciária (PJ) de Aveiro deteve um dos presumíveis autores do roubo e sequestro de um cliente de uma prostituta, na Gafanha da Nazaré, em Ílhavo, informou esta terça-feira aquele órgão de polícia criminal.



Segundo um comunicado da PJ, os factos ocorreram durante a noite de 15 de setembro de 2016.



"A vítima foi abordada por um elemento feminino do grupo que se prostituía e atraída para um local isolado onde apareceram os coautores que, mediante a ameaça de uma faca e mantendo-a manietada enquanto efetuavam levantamentos com o seu cartão multibanco, a despojaram de todos os seus haveres", refere a mesma nota.



O detido, sem atividade profissional, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.



A PJ adianta ainda que a investigação vai prosseguir no sentido de identificar os restantes intervenientes no caso.