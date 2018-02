Detido suspeito de tentativa de homicídio de agente da PSP no Seixal

Vítima foi agredida na via pública por mais de uma dezena de indivíduos

A Polícia Judiciária anunciou esta terça feira a detenção, através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, de um homem de 29 anos de idade, pela presumível prática de um crime de homicídio qualificado na forma tentada.

Segundo revela a PJ em comunicado, "os factos ocorreram na madrugada do dia 23 de abril de 2016 no exterior de um bar na zona da Amora (concelho do Seixal), quando o detido conjuntamente com outros indivíduos, provocou, rodeou e agrediu violentamente com socos, pontapés e objetos contundentes, um homem de 47 anos, que sabia pertencer a uma força de segurança".



O polícia, que estava de folga, ainda disparou para o ar, mas as agressões só pararam quando o agente atingiu um dos agressores com um tiro na virilha. Dois dos elementos dos grupo foram detidos nesse dia, mas foi agora apanhado mais um membro do grupo.

O detido será presente a primeiro interrogatório judicial para lhe serem determinadas as medias de coação.