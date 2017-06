Detido suspeito de vários assaltos a bombas em Setúbal

Um homem de 22 anos foi detido por suspeita de vários assaltos à mão armada a postos de abastecimento de combustível do distrito de Setúbal, anunciou esta quinta-feira a Polícia Judiciária.



"O detido é suspeito de ter liderado um grupo criminoso que, no decurso do corrente ano, assaltou à mão armada seis postos de abastecimento de combustível em Sesimbra, Almada e Seixal", refere a PJ em comunicado.



Através do Departamento de Investigação Criminal de Setúbal, a polícia identificou e deteve o suspeito por existirem "fortes indícios da prática de diversos crimes de roubo agravado".









O homem será hoje presente a primeiro interrogatório judicial, para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.



O detido foi ainda constituído arguido em três outros inquéritos, pela prática do mesmo crime, num total de nove ocorrências.

