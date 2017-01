Detido suspeito de vender droga junto a uma escola

A detenção do suspeito ocorreu, na quinta-feira, nas imediações de uma escola que não é a frequentada pelo mesmo, o que significa, para a PSP, que "se deslocava àquele estabelecimento escolar somente com a intenção de vender o estupefaciente aos estudantes mais novos e manipuláveis".A Polícia indica ainda que o suspeito aproveitava "o momento do intervalo maior da manhã para o fazer".Na busca posterior efetuada à residência do detido foram apreendidas barras de haxixe suficientes para 1.577 doses e 66 gramas de folhas de canábis.A Polícia encontrou e apreendeu também uma balança digital, 115 euros, um cofre e diversos artigos utilizados para preparar e acondicionar a droga em pequenas quantidades."A atuação da PSP, oportuna e eficaz, tendo em conta o local onde ocorreu a detenção, contribuiu para melhorar o sentimento de segurança na comunidade escolar e reprimir o negócio de venda de droga junto dos estudantes", concluiu àquela força de segurança.O detido vai ser presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medida de coação.No âmbito do combate ao tráfico e consumo de estupefacientes, a PSP de Bragança, deteve oito suspeitos e apreendeu droga suficiente para 478 doses, no ano de 2016.