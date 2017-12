Detidos 30 suspeitos de raptar e assassinar português na Nigéria

Família e empresa de José Machado pagaram resgate mas sem efeito. O homem de 51 anos foi morto.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:45

As autoridades da Nigéria anunciaram a detenção de 30 elementos do grupo que raptou e assassinou o português José Machado, de 51 anos, que foi encontrado morto no final de novembro um mês após ter sido levado e apesar de a família e a empresa para a qual trabalhava ter pago um resgate de 1400 euros.

José Machado encontrava-se na Nigéria a trabalhar para a empresa AG Dangote. Era o encarregado geral da construção de uma estrada no centro daquele país africano. O grupo atacou a obra, matou dois polícias e raptou o português.

"Apesar do pagamento do devido resgate e de todos os esforços realizados pela empresa, em conjunto com as autoridades portuguesas e locais, para que procedessem à libertação, José Machado não foi libertado, tal como tinha sido acordado", admitiu fonte da empresa.

O corpo foi repatriado para Portugal e sepultado em meados de dezembro. José Machado vivia em Constance, Marco de Canaveses. Deixou mulher e um filho de 23 anos.