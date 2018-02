Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos após roubarem meia tonelada de cobre no Seixal

Palete de cobre recuperada foi avaliada em 5.860 euros.

19:56

A PSP anunciou esta sexta-feira a detenção de dois homens no Seixal, distrito de Setúbal, por suspeita de furto de uma palete de cobre com mais de meia tonelada, avaliada em 5.860 euros.



"Após informação de que os suspeitos se encontravam a praticar um furto em interior de um armazém, uma patrulha da PSP deslocou-se imediatamente ao local, intercetando os indivíduos em flagrante delito", refere a PSP, em comunicado.



A polícia apreendeu o material roubado, uma palete de cobre com um peso de 586 quilogramas, no valor de 5,860 euros, bem como a viatura utilizada para o seu transporte.



Os dois homens, de 43 e 45 anos, foram detidos, com o material furtado a ser devolvido ao legitimo proprietário.