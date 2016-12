Detidos dois suspeitos de posse ilegal de armas e explosivos

Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.



No decorrer da operação, a GNR apreendeu 18 velas de dinamite, 12 metros de cordão detonante, três bombas de foguete, um detonador, uma espingarda calibre 12, uma pistola 6,35 milímetros, uma carabina e uma arma artesanal.Os detidos foram constituídos arguidos e sujeitos a termo de identidade e residência.

A GNR anunciou a detenção esta terça-feira, em Alijó, distrito de Vila Real, de um homem e uma mulher suspeitos da posse ilegal de armas e explosivos.A operação, que decorreu esta manhã, no concelho de Alijó, foi desencadeada por militares do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento de Peso da Régua.No âmbito da investigação, os militares realizaram quatro buscas domiciliárias e três não domiciliárias, que resultaram na detenção do casal, o homem com 61 anos e a mulher com 57 anos.