Correio da Manhã

A Polícia Judiciária anunciou hoje a detenção de dois homens, na zona de Santa Maria da Feira, "fortemente indiciados" pela presumível prática dos crimes de falsificação, recetação dolosa e burla qualificada relacionada com veículos automóveis.Em comunicado, a PJ esclarece que "os suspeitos detinham, em locais vedados e na sua posse, seis veículos automóveis, topo de gama, de valor consideravelmente elevado, sendo que alguns destes tinham sido furtados na região Norte do país e já tinham sido objeto de viciação dos seus elementos identificativos".Os detidos, ambos com a idade de 42 anos, um pintor e chapeiro de automóveis e o outro fiel de armazém, vão ser presentes à competente autoridade judiciária para primeiro interrogatório e aplicação das adequadas medidas de coação.