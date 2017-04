Detidos em assalto a café após tiros com a GNR





Dois dos elementos do grupo foram detidos no local, um terceiro conseguiu escapar e encontra-se neste momento a monte.



Os assaltos que têm como alvo máquinas de tabaco têm-se repetido na região nos últimos meses.



Um grupo de três homens foi ontem travado pela GNR de Santa Maria da Feira quando tentava assaltar um café de Milheirós de Poiares, no concelho do norte do País.Ao que o CM apurou, os assaltantes começaram por atacar um estabelecimento da localidade de Lourosa, na Feira, por volta das 3h15 da madrugada desta terça-feira, onde se apropriaram do tabaco que estava numa máquina.A GNR montou então uma operação de buscas e uma patrulha deu com o trio a tentar levar uma máquina do café Ovni, em Milheirós de Poiares.