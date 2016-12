Detidos por abusarem das enteadas

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito Outras 3 pessoas também já deram o seu contributo pub

A Polícia Judiciária da Guarda e a de Ponta Delgada, nos Açores, detiveram dois homens pelo mesmo crime: abusos sexuais sobre as enteadas, de 14 e 11 anos respetivamente.Os inspetores da PJ da Guarda detiveram um homem de 30 anos, comerciante, suspeito de ter abusado entre 2015 e este ano da enteada de apenas 14 anos, na zona do Fundão. O homem está ainda indiciado por violência doméstica.Já em Angra do Heroísmo, ilha Terceira, a PJ deteve um serralheiro de 35 anos, por ter abusado sexualmente da enteada, hoje com 11 anos. Contudo, os abusos começaram quando esta tinha apenas oito anos e vinham acontecendo de uma forma regular. A vítima queixou-se na escola e a PJ foi alertada. Detido ficou em preventiva.