Detidos por abusarem de meninas

Crianças residem em Mangualde e Tomar.

Por Paula Gonçalves | 09:30

Dois homens, um de 82 anos e outro de 51, foram detidos pela Polícia Judiciária por abusarem de duas meninas, que residiam em Mangualde e em Tomar.



O primeiro, detido pela PJ do Centro, era vizinho da criança, que tinha 12 anos quando começaram os abusos. Apoiava a sua família, que vivia com grandes carências. Os abusos ocorriam em locais isolados, quando levava a menor a passear.



Para a manter em silêncio dava-lhe dinheiro e telemóveis. Ficou com pulseira eletrónica.



O outro homem, funcionário público, foi detido pela PJ de Leiria. É familiar da menina, hoje com 14 anos, que era violada desde os 13.



Os abusos ocorriam há um ano, sendo a criança coagida e forçada à prática de vários atos sexuais.



Ficou em prisão preventiva.