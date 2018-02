Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detidos por tráfico de droga em Vila Viçosa em prisão preventiva

Detenções foram efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Reguengos de Monsaraz.

11:55

O Tribunal de Vila Viçosa, Évora, decretou a prisão preventiva de duas das três pessoas detidas no sábado na localidade, por suspeitas de tráfico de droga, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da GNR.



A mesma fonte indicou que o tribunal decretou a prisão preventiva, a medida de coação mais grave, de dois homens, que ficam a aguardar julgamento nos estabelecimentos prisionais de Elvas e de Beja.



Uma mulher também detida na operação da GNR, companheira de um dos suspeitos, todos moradores em Vila Viçosa, no distrito de Évora, ficou sujeita a apresentações bissemanais na força de segurança da área de residência, de acordo com a fonte da guarda.



O interrogatório judicial dos suspeitos, com idades entre os 26 e os 49 anos, começou na segunda-feira à tarde e prolongou-se pela noite, no Tribunal de Vila Viçosa.



Segundo um comunicado do Comando Territorial de Évora da GNR, as detenções foram efetuadas pelo Núcleo de Investigação Criminal de Reguengos de Monsaraz, na sequência de um processo por tráfico de droga, que decorria há cerca de quatro meses, tendo sido realizadas duas buscas domiciliárias e duas buscas a veículos.



O comunicado refere que foram apreendidas duas viaturas, 23 doses de cocaína, 11 doses de heroína, 11 doses de haxixe, dois telemóveis, uma navalha e diverso material alegadamente relacionado com o tráfico de droga.