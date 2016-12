Detidos suspeitos de alegada tentativa de homicídio

Face ao incumprimento da medida de coação, os suspeitos acabaram de novo detidos pelas autoridades, mas, presentes pela segunda vez às autoridades judiciárias, voltaram a sair em liberdade, mantendo apenas as medidas de coação que lhe tinham sido fixadas anteriormente.



Segundo revelou à agência Lusa fonte policial, os dois suspeitos terão sido os principais instigadores das agressões, que tiveram como vítima um elemento da PSP que trajava à civil.Face ao incumprimento da medida de coação, os suspeitos acabaram de novo detidos pelas autoridades, mas, presentes pela segunda vez às autoridades judiciárias, voltaram a sair em liberdade, mantendo apenas as medidas de coação que lhe tinham sido fixadas anteriormente.

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou esta quarta-feira a detenção de um homem e uma mulher suspeitos de um crime de "homicídio qualificado, na forma tentada", ocorrido a 23 de abril, na Amora, concelho do Seixal, no distrito de Setúbal.De acordo com um comunicado da PJ, os dois arguidos, um homem e uma mulher, de 28 e 26 anos, "conjuntamente com mais de uma dezena de outros autores provocaram, rodearam e atacaram violentamente, com socos, pontapés e objetos contundentes, um homem de 47 anos, que sabiam pertencer às forças de segurança".Em comunicado, a PJ refere que os dois arguidos já tinham sido presentes a tribunal pela prática deste crime, tendo-lhes sido fixada a medida de coação de apresentações diárias às autoridades, que nunca terão cumprido.