Tentaram comprar fábrica com notas falsas

Depois de alertada, a PJ deu início às diligências necessárias que conduziram à detenção dos suspeitos, confirmando-se que o dinheiro que os suspeitos pretendiam entregar num hotel do Porto para a concretizar o negócio eram notas falsas, "tentando obter porém os 200 mil euros verdadeiros a pagar como comissão pelo dono da empresa".



No âmbito desta operação, a PJ apreendeu objetos e documentos, bem como uma mala retangular que continha 70 maços de notas falsas de 200 euros, uma máquina de contar notas, rolo de película aderente e tiras de notas abertas, entre outro material.



Os detidos têm já antecedentes criminais em Itália pelo mesmo tipo de crimes e vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas tidas por adequadas.



A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens que alegadamente tentaram comprar as instalações de uma fábrica inativa em Santo Tirso, no valor de 1,4 milhões de euros, com notas de 200 euros falsas, foi hoje anunciado.Em comunicado, a Diretoria do Norte da PJ refere que os detidos, com idades entre os 16 e os 34 anos, são suspeitos da autoria de uma tentativa de burla qualificada cometida na segunda-feira numa freguesia do concelho de Santo Tirso, distrito do Porto, bem como de passagem de moeda falsa.Para concretizar o crime, afirma a PJ, os suspeitos "apresentaram-se como empresários e representantes de um grande investidor que pretendia adquirir umas instalações fabris de momento inativas pela quantia de 1,4 milhões de euros, pagando o preço em dinheiro, designadamente em maços de notas de 200 euros".